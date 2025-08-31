< sekcia Šport
Halčin nepostúpil do semifinále kajak krosu v Tacene
Vo štvrťfinálovej jazde obsadil tretie miesto za Brazílčanom Pedrom Goncalvesom a švajčiarskym pretekárom Gelindom Chiarellom.
Autor TASR
Tacen 31. augusta (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Martin Halčin sa neprebojoval do semifinále kajak krosu na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene. Vo štvrťfinálovej jazde obsadil tretie miesto za Brazílčanom Pedrom Goncalvesom a švajčiarskym pretekárom Gelindom Chiarellom. Ďalej sa prebojovali len prví dvaja pretekári.