Halčin po diskvalifikácii nepostúpil do finále: Stačí dotyk

Augsburg 4. júna (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Martin Halčin nepostúpil do finále v disciplíne kajak kros na úvodnom podujatí Svetového pohára v nemeckom Augsburgu.



Halčin bol v úvode na poslednom štvrtom mieste, no na štvrtej prekážke sa dostal pred Brita Josepha Clarka a Švajčiara Manuela Münscha a patrila mu druhá postupová priečka. V závere ju udržal, no rozhodcovia po prejazde cieľom zmenili verdikt a Halčinovi neuznali prejazd cez štvrtú bránku. Nakoniec sa tak nepredstavil medzi najlepšou štvorku.



"Trocha som to tušil, že to nemusí dobre dopadnúť s postupom. Síce najprv tam svietilo ´q´, že idem ďalej. Strácal som smerom do druhej protiprúdky. Videl som, že tam idú dvaja chalani, chytil som sa šance a dostal sa pred nich. Podarilo sa mi to, ale mal som malú rýchlosť, ostal som pod valcom. Musel som na chvíľu pustiť pádlo, dotkol som ho viac ako lakťom. Stačí malý dotyk a vyhodnotia to ako nesprávny prejazd. Nevyšlo to," povedal Halčin pre JOJ Šport.



Eliška Mintálová a Zuzana Paňková vypadli vo štvrťfinále. Obe Slovenky sa predstavili v druhej skupine a od začiatku zaostávali za favoritkami Brazílčankou Anou Satilovou a Monicou Doriovou Vilarrublovou z Andorry. Paňková síce bola v cieli na druhom mieste, no potom ju rozhodcovia diskvalifikovali, keďže minula tretiu bránku. Mintálová urobila chybu na štvrtej prekážke.



"V tretej bránke som mala problém aj v prvej rozjazde, nevedela som ju trafiť. Vyniesol mal prúd, čo bol hlavný problém. Dali sme si dohodu s Eliškou, že po sebe nepôjdeme, aby sme sa nezranili," povedala Paňková a vyjadrila sa aj k výsledkom v Nemecku. V C1 postúpila do finále a obsadila ôsme miesto, v disciplíne K1 skončila na 17. priečke: "Hodnotím to dobre, keďže to bol prvý Svetový pohár v sezóne. Určite tam boli aj chyby, no podľa mňa mám dobre rozbehnutú sezónu."



SP vo vodnom slalome v Augsburgu - semifinále:



kajak kros muži:



2. skupina (2 postupovali):



1. Hannes Aigner (Nem.), 2. Joseph Clarke (V. Brit.), 3. Manuel Münsch (Švaj.), 4. Martin HALČIN (SR)