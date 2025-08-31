< sekcia Šport
Halčin postúpil v Tacene do štvrťfinále kajak krosu
V rozjazdách skončili Zuzana Paňková a Emanuela Luknárová.
Autor TASR
Tacen 31. augusta (TASR) - Martin Halčin sa ako jediný slovenský reprezentant prebojoval do štvrťfinále disciplíny kajak kros na pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v slovinskom Tacene. V tretej rozjazde obsadil postupovú druhú priečku za domácim Žigom Hočevarom. Štvrťfinále bolo na programe v rovnaký deň 14.24 SELČ. Ďalej nepostúpil Halčinov krajan Jakub Grigar.
Ďalej sa neprebojovala ani žiadna zo Sloveniek. V rozjazdách skončili Zuzana Paňková a Emanuela Luknárová. Do eliminačných pretekov zo zdravotných dôvodov nenastúpila Soňa Stanovská.
