Halčin postúpil v Tacene do štvrťfinále kajak krosu

Na snímke slovenský vodný slalomár Martin Halčin. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V rozjazdách skončili Zuzana Paňková a Emanuela Luknárová.

Autor TASR
Tacen 31. augusta (TASR) - Martin Halčin sa ako jediný slovenský reprezentant prebojoval do štvrťfinále disciplíny kajak kros na pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v slovinskom Tacene. V tretej rozjazde obsadil postupovú druhú priečku za domácim Žigom Hočevarom. Štvrťfinále bolo na programe v rovnaký deň 14.24 SELČ. Ďalej nepostúpil Halčinov krajan Jakub Grigar.

Ďalej sa neprebojovala ani žiadna zo Sloveniek. V rozjazdách skončili Zuzana Paňková a Emanuela Luknárová. Do eliminačných pretekov zo zdravotných dôvodov nenastúpila Soňa Stanovská.
