Halčin, Stanko a Stanovská postúpili v La Seu do semifinále K1

La Seu d´Urgell 19. septembra (TASR) - Trojica slovenských reprezentantov vo vodnom slalome Martin Halčin, Filip Stanko a Soňa Stanovská sa prebojovala do semifinále K1 na záverečnom podujatí SP v španielskom La Seu d´Urgell. Halčin obsadil v úvodnej rozjazde šiestu priečku so stratou 3,07 sekundy na najrýchlejšieho domáceho reprezentanta Miquela Traveho. Stanovská figurovala v prvej jazde na 17. pozícii, keď stratila na líderku Ricardu Funkovú z Nemecka 7,48 s.



Stanko uspel v druhej rozjazde, v ktorej obsadil postupovú 10. priečku. Tesne ušla semifinálová účasť Ivane Chlebovej, ktorá skončila v druhej jazde na 11. mieste a na postup medzi 30 najlepších jej chýbalo 0,90 s. Do ďalšej fázy sa neprebojoval ani Richard Rumanský.



Semifinále žien je na programe v piatok od 14.00 h, muži zabojujú o postup do finále od 15.05.