Halčin vypadol v krose vo štvrťfinále, Stanovská ide do osemfinále

Svetový pohár v nemeckom Augsburgu - kajak kros:



muži: 1. Mathurin Madore (Fr.), 2. Dimitri Marx (Švajč.), 3. Finn Butcher (N. Zél.),... Martin HALČIN vypadol vo štvrťfinále, Jakub ŠEVĆÍK a Matúš HROMEK vypadli v kvalifikácii



ženy: 1. Eva Terceljová (Slovin.), 2. Camille Prigentová (Fr.), 3. Evy Leibfarthová (USA),... Soňa STANOVSKÁ vypadla v osemfinále, Ivana CHLEBOVÁ vypadla v kvalifikácii

Augsburg 2. júna (TASR) - Víťazmi kajak krosu na Svetovom pohári vo vodnom slalome v nemeckom Augsburgu sa v nedeľu stali Francúz Mathurin Madore a Slovinka Eva Terceljová. Dvaja Slováci sa predstavili vo vyraďovacej časti, Martin Halčin vypadol vo štvrťfinále, Soňa Stanovská ukončila svoju púť v osemfinále.Halčin postúpil do vyraďovačky z 26. pozície a v osemfinále uspel, keď mu patrila 2. priečka. Vo štvrťfinále však prišiel do cieľa na 3. mieste a nedostal sa medzi osmičku najlepších. Stanovská skončila v časovke na 11. mieste, v osemfinále však inkasovala chybu a delegovali ju na posledné 4. miesto jazdy. Z kvalifikácie do vyraďovacích bojov nepostúpili Ivana Chlebová, Jakub Ševčík ani Matúš Hromek.