Halepová dostala štvorročný dištanc za doping

Londýn 12. augusta (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová dostala štvorročný trest za porušenie antidopingových pravidiel. Nezávislá komisia potvrdila rozhodnutie Medzinárodnej agentúry pre tenisovú integritu (ITIA) a potrestala bývalú svetovú jednotku za užívanie zakázanej látky roxadustat a pre nezrovnalosti v jej biologickom pase.



Komisia zriadená na základe uznesenia organizácie Sport Resolutions zasadala 28. a 29. júna tohto roka v Londýne, kde vypočula odborných a vedeckých svedkov v mene Halepovej a ITIA, pričom hráčka vypovedala priamo pred komisiou. Následne 11. septembra potvrdila zistenia, že dvojnásobná grandslamová víťazka sa dopustila úmyselného porušenia antidopingových pravidiel podľa článku 2 antidopingového programu (TADP).



Halepová mala dočasne pozastavenú činnosť od októbra minulého roka, keď jej vyšiel pozitívny dopingový test na zakázanú látku roxadustat. Od začiatku tvrdila, že je nevinná a nedopatrením užila kontaminovaný výživový doplnok. Vzorka moču odobratá 29. augusta 2022 na US Open dokazuje prítomnosť a užívanie roxadustatu. Druhé obvinenie sa týkalo nezrovnalostí v biologickom pase (ABP). Komisia prijala argument, že Halepová užila kontaminovaný výživový doplnok, ale určila, že objem, ktorý požila, nemohol viesť ku koncentrácii roxadustatu v zistenej pozitívnej vzorke. Zákaz činnosti bude trvať do 6. októbra 2026. Prípad je naďalej predmetom odvolacieho procesu.



"Po zložitom a prísnom pojednávaní vítame rozhodnutie nezávislej komisie. Množstvo dôkazov, ktoré komisia posúdila v oboch prípadoch, bolo značné. ITIA postupovala v súlade s príslušnými procesmi tak, ako by mala postupovať v prípade akéhokoľvek iného jednotlivca. Konala v súlade so Svetovým antidopingovým kódexom, čím sme splnili svoj účel a zodpovednosť za dodržiavanie zásad spravodlivej súťaže. Komisia uznala, že v rámci písomného rozhodnutia dodržala náležitý postup. Rozumieme značnému záujmu verejnosti o tento prípad a naďalej sa snažíme byť čo najtransparentnejší. Celé rozhodnutie včas zverejníme," uviedla výkonná riaditeľka ITIA Karen Moorhouseová.