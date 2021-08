Halepová odstúpila z turnaja WTA v Cincinnati pre zranenie stehna

Cincinnati 19. augusta (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová odstúpila z turnaja WTA v Cincinnati pre zranenie pravého stehna. Nasadenä dvanástka mala v 2. kole dvojhry nastúpiť proti domácej Američanke Jessice Pegulovej.



"Už počas zápasu 1. kola som pocítila ostrú bolesť priťahovača. Nechala som si na dvorec zavolať fyzioterapeuta, ktorý mi stehno zabandážoval a mohla som zápas dohrať. Stredajšia lekárska prehliadka však ukázala, že tam mám malú trhlinu a bolo by príliš riskantné pokračovať na turnaji. Urobím všetko pre to, aby som sa čím skôr zotavila a bola pripravená na US Open," uviedla Halepová pre akreditované médiá.