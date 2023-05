Halepovú frustruje, že výsluch v dopingovom prípade opäť odložili

Paríž 24, mája (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová je frustrovaná, že jej výsluch v dopingovom prípade počas uplynulého víkendu tretíkrát odložili. Bývalú svetovú jednotku vlani v októbri suspendovali po pozitívnom teste na zakázanú látku roxadustat.



Minulý týždeń Medzinárodná tenisová federácia (ITF) informovala o ďalšom porušení antidopingových pravidiel zo strany Halepovej súvisiacom s nezrovnalosťami v jej biologickom pase. "Som zdevastovaná, Jednotka pre tenisovú integritu už tretíkrát odložila výsluch. Požiadala som, aby ma vypočuli čo najskôr, no opak je pravdou, ťahá sa to veľmi dlho," uviedla Halepová na sociálnych sieťach.



Tridsaťjedenročná hráčka tvrdí, že nedopatrením užila kontaminovaný výživový doplnok. "Ničia moju reputáciu i tenisovú kariéru a to nehovorím o negatívnom dopade na moje duševné zdravie," dodala víťazka Roland Garros z roku 2018 a wimbledonská šampiónka z roku 2019.