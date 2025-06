Haliburton sa podrobil operácii achilovky, neľutuje, že hral zranený

New York 24. júna (TASR) - Americký basketbalista Tyrese Haliburton z Indiany Pacers neľutuje, že hral vo finále play off NBA aj s roztrhnutou achilovkou. Zranenie utrpel v rozhodujúcom siedmom finálovom dueli na palubovke Oklahomy City Thunder.



Haliburton zverejnil na sociálnej sieti X príspevok s fotografiou, ktorá ho zachytáva ležiaceho v nemocničnej posteli a s rukami vytvárajúcimi tvar srdca. Dvadsaťpäťročný líder Pacers sa zotavuje po operácii, ktorú v pondelok podstúpil v New Yorku. „Človeče. Neviem, ako to opísať inak ako šok. Slová nedokážu vyjadriť bolesť z tohto sklamania. Tá frustrácia je nesmierna,“ napísal Haliburton. „Celý život som pracoval na tom, aby som sa dostal do tohto momentu, a takto sa to končí? Nedáva to zmysel.“



Haliburton nastúpil proti Oklahome City s boľavým lýtkom v snahe pomôcť tímu k historicky prvému titulu, Pacers však napokon nestačili na Thunder a prehrali 3:4 na zápasy. Teraz mu hrozí, že vynechá celú ďalšiu sezónu NBA. „Úprimne, práve teraz, aj s roztrhanou Achillovou šľachou a všetkým, čo som zažil, to neľutujem. Urobil by som to znova a znova potom, aby som bojoval za toto mesto a svojich bratov. Za šancu urobiť niečo špeciálne,“ citovala ho agentúra AFP.