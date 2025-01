Hall dostane repliky medailí, pôvodné mu zničili požiare

Los Angeles 13. januára (TASR) - Bývalý americký plavec Gary Hall mladší dostane novú sadu olympijských medailí, ktoré získal na OH 1996, 2000 a 2004. Tie pôvodné mu zhoreli v ničivých požiaroch v Los Angeles. Potvrdil to šéf Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach.



Bývalý olympionik musel spolu s tisícami ľudí utiecť zo svojich domovov pred požiarom v Palisades v Kalifornii. Oheň mu zničil jeho desať olympijských medailí a ďalších šesť z majstrovstiev sveta. "Ľudia kričali. Predstavte si to zúfalstvo rodičov, ktorí sa snažia prísť k svojmu dieťaťu včas, aby ho dostali zo školy do bezpečia," opísal situáciu po vypuknutí požiaru.



Hall sa musel tiež urýchlene evakuovať, zo svojho domu stihol vziať len psa, inzulín, ktorý berie na liečbu cukrovky, obraz svojho starého otca a jeden náboženský artefakt. Nemohol sa už vrátiť, aby zobral so sebou aj svojich päť zlatých, tri strieborné a dve bronzové olympijské medaily. "Pri prvom pokuse ma zasiahli žeravé uhlíky. Tak som len rýchlo zobral psa, nejaké jedlo preňho a utekal preč," prezradil v rozhovore pre Los Angeles Times.



Prezident MOV na sociálnej sieti oznámil, že Hall dostane repliky medailí, ktoré mu zničili požiare. "Vyjadrujeme plnú solidaritu s obyvateľmi Los Angeles a obdiv k neúnavnej práci hasičov a bezpečnostných síl. V súčasnosti sa musíme plne sústrediť na boj s požiarmi a ochranu ľudí a ich majetku. Zároveň sme sa dozvedeli, že legendárny olympionik Gary Hall mladší prišiel pri požiaroch o medaily. MOV mu dá repliky," citovala Bacha agentúra AFP.