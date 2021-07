Hall podpísal s Bruins štvorročný kontrakt na 24 miliónov dolárov

New York 24. júla (TASR) - Kanadský hokejista Taylor Hall zostáva v Bostone Bruins. Dvadsaťdeväťročný útočník podpísal s klubom NHL štvorročný kontrakt na 24 miliónov dolárov. Ročne zarobí 6 miliónov USD. Hall sa 28. júla mal stať neobmedzeným voľným hráčom.



V minulej sezóne nazbieral Hall v 53 zápasoch v dresoch Buffala Sabres a Bostonu dokopy 33 bodov (10+23). Po nevydarenom pôsobení v Sabres sa 12. apríla sťahoval do Bostonu, kde po výmene zaznamenal 14 bodov (8+6) v 16 zápasoch. V jedenástich vystúpeniach play off pridal päť bodov za tri góly a dve asistencie. Boston neprešiel v druhom kole cez New York Islanders, keď "ostrovanom" podľahol v šiestich zápasoch.



"Skvelé mesto a úžasní spoluhráči. Bruins majú fantastickú organizácia a som veľmi rád, že budem ďalšie štyri roky jej súčasťou," povedal podľa nhl.com. Hall nastupoval v druhej útočnej formácii Bostonu s centrom David Krejčím a krídelníkom Craigom Smithom. Krejčí by sa 28. júla mohol stať neobmedzeným voľným hráčom. "V Bostone som sa cítil dobre. V tíme je mix skúsených a mladých hráčov, všetci sú hladní po úspechu," dodala draftová jednotka z roku 2010, vybral si ju Edmonton Oilers.



Hall sa stane štvrtým najlepšie zarábajúcim hráčom Bostonu, viac dostanú len členovia prvej útočnej formácie Patrice Bergeron (6,875 mil. dolárov ročne), David Pastrňák (6,66 mil.) a Brad Marchand (6,125 mil.).



V NHL nastúpil v dresoch Edmontonu, New Jersey Devils, Arizony Coyotes, Buffala a Bostonu na 680 zápasoch základnej časti, v ktorých získal 596 kanadských bodov (228+368). V play off nazbieral 17 bodov (7+10) v 25 dueloch. Najviac zažiaril v sezóne 2017/2018, keď v drese Devils zaznamenal 93 bodov za 39 gólov a 54 asistencií a získal prestížnu Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti NHL.