Hallander bude Pittsburghu chýbať približne tri mesiace
Autor TASR
New York 7. novembra (TASR) - Švédsky útočník Filip Hallander bude hokejistom Pittsburghu Penguins chýbať v NHL približne tri mesiace. Dôvodom je krvná zrazenina v nohe.
Dvadsaťpäťročný center sa do NHL vrátil po dvoch rokoch strávených vo švédskej Timre. V októbri strelil svoj prvý gól v NHL, na konte má v prebiehajúcej sezóne aj tri asistencie v 13 dueloch. Informoval portál TSN.
