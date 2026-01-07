< sekcia Šport
Hallberg na čele po 1. kole nočného slalomu v Madonne di Campiglio
Autor TASR
Madonna di Campiglio 7. januára (TASR) - Fínsky lyžiar Eduard Hallberg sa usadil na čele po 1. kole nočného slalomu Svetového pohára v Madonne di Campiglio. V talianskom stredisku s vysokým štartovým číslom 21 predstihol o 16 stotín Švajčiara Tanguya Nefa.
Tretí bol olympijský šampión Francúz Clement Noel, ktorý zaostal za lídrom o 23 stotín. Druhé kolo bolo na programe o 21.00 h a sľubovalo drámu. Medzi prvým a desiatym miestom bol totiž v cieli rozdiel iba 65 stotín. Slovensko nemalo v súťaži svoje zastúpenie.
