Haller dal gól prvýkrát po prekonaní rakoviny: Verím, že prídu ďalšie

Berlín 5. februára (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund vyhrali aj štvrtý bundesligový zápas v tomto roku a sú vážnym ašpirantom na zisk titulu. K sobotňajšiemu víťazstvu 5:1 v 19. kole nemeckej ligy nad Freiburgom prispel gólom aj Sebastian Haller, ktorý skóroval prvýkrát od prekonania rakoviny semenníkov. Paradoxne sa mu to podarilo 4. februára, teda práve počas Svetového dňa boja proti rakovine.



Veľký moment reprezentanta Pobrežia Slonoviny prišiel v 51. minúte, keď po presnom centri Raphaela Guerreira hlavou zvýšil na 3:1 pre “žlto-čiernych.” “Na tento moment som čakal od prvého dňa, keď som začal bojovať s chorobou. Keď som dal gól, tak som mal pocit, že celý štadión začal horieť,” povedal Haller podľa AFP. “Som šťastný, pretože čakanie bolo dlhé. Verím, že to bude pokračovať a prídu ďalšie góly,” dodal. Borussia hrala od 17. minúty proti desiatim mužom, pretože v priebehu dvoch minút videl dve žlté karty za fauly obranca Kiliann Sildillia.



Dortmund sa bodovo dotiahol na druhý Bayern, ale Bavori ešte hrajú v nedeľu vo Wolfsburgu. Na prvé miesto sa priebežne dostali hráči Unionu Berlín, ktorí vydreli v sobotu víťazstvo 2:1 nad Mainzom, keď rozhodli v 84. minúte.



Dvadsaťosemročný Haller prišiel do Borussie pred sezónou a mal byť náhrada za Erlinga Haalanda. Napokon však všetko zmenila zákerná choroba, ktorá prinútila Hallera absolvovať dve operácie a následnú chemoterapiu. Súťažný debut v drese Dortmundu tak prišiel až po vyše polroku od potvrdenia prestupu z holandského Ajaxu. Rodák z Francúzska odohral prvý zápas v drese Borussie 22. januára proti Augsburgu.