Haller prekonal rakovinu a v Dortmunde už opäť trénuje

Dortmund 3. januára (TASR) - Futbalový útočník z Pobrežia Slonoviny Sebastien Haller sa vrátil do tréningového procesu Borussie Dortmund. Pre rakovinu semenníkov sa na trávnikoch neobjavil pol roka.



Haller úspešne absolvoval dve operácie, ktoré odstránili zhubný nádor z jeho tela. "Som konečne späť. Nebolo to jednoduché, ale s vašou podporou to išlo ľahšie. Už sa teším, keď vás uvidím na štadiónoch a spoločne sa budeme tešiť z víťazstiev," zverejnil podľa AP.



Haller pôsobil v Ajaxe Amsterdam a v 66 zápasoch zaznamenal 47 gólov. Výraznou mierou prispel k zisku dvoch majstrovských titulov. Vyslúžil si tak kontrakt v Dortmunde, ktorý ho kúpil za 31 miliónov eur. Za "žlto-čiernych" však pre svoje zdravotné problémy ešte nestihol nastúpiť.