Haller sa po chemoterapii zapojí do zimnej prípravy Dortmundu

Dortmund 6. januára (TASR) - Futbalový útočník z Pobrežia Slonoviny Sebastien Haller opäť figuruje na súpiske Borussie Dortmund po absolvovaní liečby rakoviny semenníkov. Klub ho v piatok zahrnul do tímu na zimnom tréningovom kempe v Španielsku.



Nemecký klub v piatok informoval, že 28-ročný futbalista je súčasťou 28-členného kádra a odletí tak s tímom na zimnú prípravu do Španielska, kde zotrvá do 14. januára. Haller môže byť o krok bližšie k plnému návratu do tréningového procesu po absolvovaní dvoch operácií a chemoterapie v súvislosti s rakovinou semenníkov, ktorú mu diagnostikovali ešte v júli uplynulého roka. Haller prišiel do Dortmundu cez leto pred štartom aktuálnej sezóny z Ajaxu, avšak do zápasu v drese Borussie ešte nenastúpil.



Dortmund odohrá svoj prvý duel druhej časti sezóny po dlhej zimnej prestávke spojenej s MS v Katare 22. januára na domácej pôde proti Augsburgu, informovala agentúra AP.