Haller sa po liečbe rakoviny semenníkov opäť objavil v zápase

Marbella 10. januára (TASR) - Futbalový útočník z Pobrežia Slonoviny Sebastien Haller sa po takmer šiestich mesiacoch vrátil do zápasového diania. Po absolvovaní liečby rakoviny semenníkov sa predstavil v utorkovom prípravnom zápase Borussie Dortmund proti Fortune Düsseldorf (5:1).



Haller prišiel na ihrisko v 74. minúte duelu, ktorý odohral jeho klub počas zimného sústredenia v španielskej Marbelle.



Dvadsaťosemročný futbalista absolvoval dve operácie a chemoterapiu v súvislosti s rakovinou semenníkov, ktorú mu diagnostikovali ešte v júli uplynulého roka. Haller prišiel do Dortmundu cez leto pred štartom aktuálnej sezóny z Ajaxu, avšak do zápasu v drese Borussie ešte nenastúpil.



Dortmund odohrá svoj prvý duel druhej časti sezóny po dlhej zimnej prestávke spojenej s MS v Katare 22. januára na domácej pôde proti Augsburgu, informovala agentúra AP.