Haller sa v prípravnom zápase proti Bazileju zaskvel hetrikom

Marbella 13. januára (TASR) - Sebastienovi Hallerovi sa vydaril druhý zápas po návrate do futbalového diania po absolvovaní liečby rakoviny semenníkov. Útočník Borussie Dortmund strelil v piatkovom prípravnom stretnutí v španielskej Marbelle proti FC Bazilej hetrik, na ktorý mu stačilo iba sedem minút a 32 sekúnd. Pomohol ním k suverénnemu víťazstvu 6:0.



Reprezentant Pobrežia Slonoviny premenil v 81. minúte pokutový kop, o päť minút neskôr pridal svoj druhý gól a hetrik zavŕšil v 88. minúte presným zásahom po rohovom kope. Duel trval 109 minút, aby mohlo na trávniku dostať priestor viac hráčov. Dortmund je v Španielsku momentálne na zimnom sústredení, kde sa pripravuje na štart jarnej časti nemeckej Bundesligy.



Haller odohral prvý zápas po absolvovaní liečby už v utorok, keď nastúpil v prípravnom dueli proti Fortune Düsseldorf (5:1). Dvadsaťosemročný futbalista predtým podstúpil dve operácie a chemoterapiu v súvislosti s rakovinou semenníkov, ktorú mu diagnostikovali ešte v júli uplynulého roka. Haller prišiel do Dortmundu vlani v lete z Ajaxu Amsterdam, avšak do súťažného zápasu v drese Borussie ešte nenastúpil Dortmund odohrá svoj prvý duel v jarnej časti sezóny 22. januára, keď na domácej pôde privíta Augsburg, informovala agentúra AP.