Hallera privítali potleskom v stoji: Verím, že môžem priniesť impulz

Dortmund 23. januára (TASR) - Futbalový útočník Sebastien Haller sa po viac ako šesťmesačnej pauze a prekonaní rakoviny semenníkov vrátil do zostavy Dortmundu. Dvadsaťosemročný reprezentant Pobrežia Slonoviny nastúpil ako striedajúci hráč v 62. minúte zápasu proti Augsburgu (4:3), keď za búrlivého potlesku Signal Iduna Parku nahradil Yousuffeho Moukokoa.



Haller prišiel do Borussie pred sezónou a mal byť náhrada za Erlinga Haalanda. Napokon však všetko zmenila zákerná choroba, ktorá prinútila Hallera absolvovať dve operácie a následnú chemoterapiu. Súťažný debut v drese Dortmundu tak prišiel až po vyše polroku od potvrdenia prestupu z holandského Ajaxu. Rodák z Francúzska sa proti Augsburgu nepresadil, no jeho tím zvíťazil v divokom zápase 4:3.



Hallerov nový zamestnávateľ sa nachádza v polovici sezóny na nelichotivej šiestej priečke. "Všetci vieme, čo sa stalo v prvej časti sezóny. Teraz máme šancu začať nový ročník. S dynamikou, niečím novým, niečím navyše. Potrebujeme impulz, preto verím, že vďaka môjmu návratu ho môžem do tímu priniesť," uviedol s 21 gólmi najlepší strelec uplynulej sezóny holandskej Eredivisie. Dortmund čaká vo februári náročný osemfinálový dvojzápas v Lige majstrov proti Chelsea Londýn.