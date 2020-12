Halové MS v Nankingu opäť preložili až na marec 2023

Nanking 10. decembra (TASR) - Halové majstrovstvá sveta v atletike sa v čínskom Nankingu neuskutočnia ani na budúci rok. Pôvodne sa mali konať v marci, no pre pandémiu ich presunuli na budúci rok. Keďže sa však situácia s koronavírusuom neupokojila, Svetová atletika preložila MS o ďalšie dva roky na marce 2023.



"Museli sme vziať do úvahy bezpečnostné riziko. Na podujatie by pricestovalo veľké množstvo ľudí a situácia je stále veľmi neistá, navyše musíme rešpektovať opatrenia v hostiteľskej krajine," citovala agentúra DPA stanovisko Svetovej atletiky. Nanking sa dočká majstrovstiev až v roku 2023, pretože už skôr sa rozhodlo, že MS 2022 sa uskutočnia v Belehrade.



V Nankingu mal obhajovať 6. miesto slovenský šprintér Ján Volko. Ten pre oficiálny web Slovenského atletického zväzu reagoval iba krátkym povzdychnutím: "Ach jaj."



Nadšený nie je ani šéftréner SAZ Martin Pupiš, na druhej strane však chápe rozhodnutie. "Zrušenie halových MS v roku 2021 a ich preloženie na rok 2023 je zlá správa pre atletiku, ale na druhej strane je to v čase neistoty z ďalšieho vývoja pandémie už aj trochu očakávané a zrejme logické riešenie," povedal pre atletika.sk Pupiš, ktorý verí, že podobný osud nestretne aj olympiádu v Tokiu či európske podujatia: "Verím, že olympiáda nie je ohrozená, lebo Japonci ukázali aj v prípade krasokorčuľovania, že sú schopní riešiť problémy športu súvisiace s COVID-19. Čo sa, žiaľ nedá povedať o Slovensku… Zrušenie halových MS je fakt, ktorý musíme prijať a dúfať, že podobný osud nečaká ME a ďalšie podujatia. Pre našich reprezentantov je dôležité, aby konečne začali kompetentní riešiť aj problémy našich športovcov, lebo necitlivá interpretácia očakávaného lockdownu by mohla spôsobiť prakticky zánik slovenského športu."