Halstenberg predĺžil kontrakt s Lipskom o dva roky

Berlín 6. júna (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Marcel Halstenberg predĺžil kontrakt s RB Lipsko o ďalšie dve sezóny do roku 2024.



Tridsaťročný obranca prišiel do klubu v roku 2015 zo St. Pauli a pomohol mu k postupu do Bundesligy. Halstenberg odohral za Lipsko 200 zápasov, strelil 14 gólov a pridal 23 asistencií. "Som rád, že sa vyriešila moja budúcnosť a že zostanem v Lipsku," citovala ho agentúra dpa.