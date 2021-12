Haly na MS v hokeji budú mať divácku kapacitu obmedzenú na 50 percent

Red Deer 22. decembra (TASR) - Zápasy hokejových MS hráčov do 20 rokov (26. decembra-5. januára) budú mať divácku kapacitu obmedzenú na 50 percent. Rozhodnutie vyplýva z nariadenia provincie Alberta, ktorá zaviedla kapacitné limity pre halové športové podujatia. Informoval o tom Kanadský hokejový zväz na oficiálnej stránke.



"Po oznámení, že provincia Alberta zavedie kapacitné limity pre halové športové podujatia, zníži šampionát hráčov do 20 rokov kapacitu na 50 percent pre všetky zápasy s okamžitou platnosťou. Tím pre predaj vstupeniek na podujatie momentálne rieši implementáciu tejto zmeny a bude v kontakte so všetkými majiteľmi vstupeniek," uviedol výkonný riaditeľ Hockey Canada Tom Renney.



Slovenskí reprezentanti sa na MS20 predstavia v základnej B-skupine, ktorá sa odohrá v meste Red Deer. Na svoj prvý zápas nastúpia v pondelok 27. decembra proti USA. Neskôr sa stretnú s rovesníkmi zo Švédska, Ruska a Švajčiarska. Dejiskom A-skupiny je Edmonton.