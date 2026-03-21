Halys postúpil do 3. kola turnaja ATP Masters 1000 v Miami

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Miami 21. marca (TASR) - Francúzsky tenista Quentin Halys postúpil do 3. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Miami. V sobotňajšom zápase zdolal šestnásteho nasadeného Španiela Alejandra Davidovicha Fokinu 7:6 (8), 6:4.



muži - dvojhra - 2. kolo:

Rafael Jodar (Šp.) - Aleksandar Vukič (Aus.-4) 6:1, 6:2, Quentin Halys (Fr.) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-16) 7:6 (8), 6:4, Kamil Majchrzak (Poľ.) - Learner Tien (USA-20) 6:2, 4:6, 6:2
