Hamburg sa bude uchádzať o usporiadanie olympijských hier

Hamburg 31. mája (TASR) - Nemecké mesto Hamburg sa zapojilo do boja o usporiadanie olympijských a paralympijských hier. Primátor Peter Tschentscher spolu s ďalšími politickými predstaviteľmi v sobotu predložili svoj koncepčný návrh Nemeckému olympijskému výboru (DOSB).



Pôjde o druhý pokus Hamburgu získať olympijské hry. V roku 2015 sa uchádzal o organizáciu podujatia na rok 2024. V referende však kandidatúru zavrhli samotní obyvatelia. „Kým v predchádzajúcich dekádach sa mestá nanovo budovali kvôli olympijským hrám, my sme tento princíp otočili. Mesto sa nemá prispôsobovať hrám ale má to byť naopak,“ uviedol Tschentscher podľa agentúry DPA.



Podľa predloženej koncepcie by 87 % plánovaných súťažných športovísk tvorili už existujúce zariadenia, dočasne využiteľné priestory alebo už naplánované stavebné projekty. Súčasťou návrhu je aj nová aréna v blízkosti futbalového štadióna Volkspark, domova tímu HSV. Nový štadión s kapacitou 60.000 miest by počas hier hostil atletické súťaže a neskôr by sa stal domovským stánkom pre šport v Hamburgu ako multifunkčná aréna.



Do výberového procesu o usporiadanie olympijských hier v Nemecku sa okrem Hamburgu zapojili aj Berlín, spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko a Mníchov. DOSB má rozhodnúť v roku 2026, pričom sa očakáva, že v zúčastnených mestách prebehnú referendá.



Zatiaľ nie je jasné, či sa Nemecko bude uchádzať o usporiadanie letných hier v roku 2036, 2040 alebo 2044. Krajina naposledy hostila olympijské hry v roku 1972 v Mníchove. Predchádzajúce pokusy – Berlín o hry v roku 2000, Lipsko v roku 2012 a Mníchov o zimné hry v roku 2022 – zlyhali, pričom v prípade Mníchova rozhodli o neúspechu tiež obyvatelia v referende.