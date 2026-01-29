< sekcia Šport
Hamburg suspendoval Dompeho za jazdu pod vplyvom alkoholu
Tridsaťročný Dompe nastúpil v tomto ročníku Bundesligy do 14 zápasov, v ktorých strelil 2 góly.
Autor TASR
Hamburg 29. januára (TASR) - Nemecký futbalový klub Hamburger SV suspendoval svojho hráča Jeana-Luca Dompeho za jazdu pod vplyvom alkoholu. Francúzsky krídelník vynechá minimálne sobotný ligový duel s Bayernom Mníchov, lídrom tabuľky Bundesligy. Klub oznámil, že Dompeho suspendoval na neurčito za vážne porušenie disciplíny, informovala agentúra DPA.
Podľa klubu sa športoví predstavitelia stretli s hráčom už vo štvrtok dopoludnia a jasne mu vysvetlili, čo sa od neho očakáva v úlohe profesionálneho futbalistu a vzoru, ako aj reprezentanta HSV. „Dompeho zastavili minulú nedeľu počas dopravnej kontroly. Pri dychovej skúške polícia zistila prítomnosť alkoholu v jeho organizme. O ďalších následkoch klub rozhodne po ukončení interného konania,“ uviedol klub vo štvrtok.
Hamburská polícia potvrdila agentúre DPA, že v nedeľu v centre mesta zastavila jedného muža, jeho meno však neprezradila. Uviedla, že po dychovej skúške nasledoval aj krvný test a vodičský preukaz mu bol zadržaný.
Tridsaťročný Dompe nastúpil v tomto ročníku Bundesligy do 14 zápasov, v ktorých strelil 2 góly.
Podľa klubu sa športoví predstavitelia stretli s hráčom už vo štvrtok dopoludnia a jasne mu vysvetlili, čo sa od neho očakáva v úlohe profesionálneho futbalistu a vzoru, ako aj reprezentanta HSV. „Dompeho zastavili minulú nedeľu počas dopravnej kontroly. Pri dychovej skúške polícia zistila prítomnosť alkoholu v jeho organizme. O ďalších následkoch klub rozhodne po ukončení interného konania,“ uviedol klub vo štvrtok.
Hamburská polícia potvrdila agentúre DPA, že v nedeľu v centre mesta zastavila jedného muža, jeho meno však neprezradila. Uviedla, že po dychovej skúške nasledoval aj krvný test a vodičský preukaz mu bol zadržaný.
Tridsaťročný Dompe nastúpil v tomto ročníku Bundesligy do 14 zápasov, v ktorých strelil 2 góly.