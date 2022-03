Hamburg bude jedným z dejísk finálového turnaja Davisovho pohára

Hamburg 17. marca (TASR) - Hamburg bude 14.-18. septembra hostiť jednu zo skupín finálového turnaja Davisovho pohára. Nemeckí tenisti by sa mali v areáli Rothenbaum predstaviť v najsilnejšom zložení aj s Alexandrom Zverevom.



Ako informovala agentúra DPA, práve olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu sa zasadzoval o to, aby sa jedna zo skupín hrala v Nemecku. Dejiskom ďalšej skupiny bude Bologna, ktorá privíta talianskych reprezentantov. Tí postúpili na finálový turnaj vďaka víťazstvu 3:2 nad Slovenskom v bratislavskom NTC.



Najlepšie dva tímy z každej zo štyroch štvorčlenných skupín postúpia do štvrťfinále, ktoré sa bude rovnako ako semifinále a finále konať na jednom mieste od 23. do 27. novembra.