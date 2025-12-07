Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hamburg zvíťazil v severonemeckom derby nad Brémami 3:2

Snímka zo zápasu HSV Hamburg - Werder Brémy. Foto: TASR/AP

V severonemeckom derby otočili nepriaznivý stav 0:1 z prvého polčasu a v 84. minúte rozhodol o ich triumfe striedajúci Yussuf Poulsen.

Autor TASR
Berlín 7. decembra (TASR) - Futbalisti Hamburgu vyhrali v nedeľňajšom dueli 13. kola Bundesligy nad Werderom Brémy 3:2. V severonemeckom derby otočili nepriaznivý stav 0:1 z prvého polčasu a v 84. minúte rozhodol o ich triumfe striedajúci Yussuf Poulsen. Ešte predtým sa výstavným gólom zaskvel 18-ročný chorvátsky obranca Hamburgu Luka Vuškovič, keď na 2:1 v 75. minúte skóroval pätou z voleja po štandardnej situácii.



Bundesliga - 13. kolo:

HSV Hamburg - Werder Brémy 3:2 (0:1)

Góly: 63. Lokonga, 75. Vuškovič, 84. Poulsen - 45. Stage, 78. Njinmah
