Hamburg zvíťazil v severonemeckom derby nad Brémami 3:2
V severonemeckom derby otočili nepriaznivý stav 0:1 z prvého polčasu a v 84. minúte rozhodol o ich triumfe striedajúci Yussuf Poulsen.
Autor TASR
Berlín 7. decembra (TASR) - Futbalisti Hamburgu vyhrali v nedeľňajšom dueli 13. kola Bundesligy nad Werderom Brémy 3:2. V severonemeckom derby otočili nepriaznivý stav 0:1 z prvého polčasu a v 84. minúte rozhodol o ich triumfe striedajúci Yussuf Poulsen. Ešte predtým sa výstavným gólom zaskvel 18-ročný chorvátsky obranca Hamburgu Luka Vuškovič, keď na 2:1 v 75. minúte skóroval pätou z voleja po štandardnej situácii.
Bundesliga - 13. kolo:
HSV Hamburg - Werder Brémy 3:2 (0:1)
Góly: 63. Lokonga, 75. Vuškovič, 84. Poulsen - 45. Stage, 78. Njinmah
