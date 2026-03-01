Hamburger SV prehral v zápase s RB Lipsko 1:2

< sekcia Šport
Autor TASR
Berlín 1. marca (TASR) - Futbalisti VfL Wolfsburg zaznamenali už 14. prehru v tejto sezóne nemeckej Bundesligy. V nedeľnom stretnutí 24. kola podľahli na pôde štvrtého Stuttgartu jasne 0:4 a v tabuľke im naďalej patrí predposledná priečka. Slovenský obranca Denis Vavro sledoval duel z lavičky hostí.
V ďalšom zápase zvíťazil Frankfurt nad Freiburgom 2:0 a svojho súpera predbehol na siedmom mieste tabuľky. Piate Lipsko triumfovalo na trávniku Frankfurtu 2:1, víťazný gól vsietil krátko po zmene strán Yan Diomande.
Bundesliga - 24. kolo:
VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 4:0 (3:0)
Góly: 30. a 42. Leweling, 21. Undav, 90.+5 Nartey
/D. Vavro (Wolfsburg) sedel na lavičke náhradníkov/
Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 2:0 (0:0)
Góly: 64. Chaibi, 81. Bahoya
Hamburger SV - RB Lipsko 1:2 (1:1)
Góly: 22. Vieira - 36. Romulo, 50. Diomande
