Hamburger SV prehral v zápase s RB Lipsko 1:2

Hráč Stuttgartu Jamie Leweling (vpravo) oslavuje po tom, ako skóroval v zápase 24. kola nemeckej Bundesligy VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg v Stuttgarte 1. marca 2026. Foto: TASR/AP

V ďalšom zápase zvíťazil Frankfurt nad Freiburgom 2:0 a svojho súpera predbehol na siedmom mieste tabuľky.

Autor TASR
Berlín 1. marca (TASR) - Futbalisti VfL Wolfsburg zaznamenali už 14. prehru v tejto sezóne nemeckej Bundesligy. V nedeľnom stretnutí 24. kola podľahli na pôde štvrtého Stuttgartu jasne 0:4 a v tabuľke im naďalej patrí predposledná priečka. Slovenský obranca Denis Vavro sledoval duel z lavičky hostí.

V ďalšom zápase zvíťazil Frankfurt nad Freiburgom 2:0 a svojho súpera predbehol na siedmom mieste tabuľky. Piate Lipsko triumfovalo na trávniku Frankfurtu 2:1, víťazný gól vsietil krátko po zmene strán Yan Diomande.



Bundesliga - 24. kolo:

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 4:0 (3:0)

Góly: 30. a 42. Leweling, 21. Undav, 90.+5 Nartey

/D. Vavro (Wolfsburg) sedel na lavičke náhradníkov/



Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 2:0 (0:0)

Góly: 64. Chaibi, 81. Bahoya



Hamburger SV - RB Lipsko 1:2 (1:1)

Góly: 22. Vieira - 36. Romulo, 50. Diomande





