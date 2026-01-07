< sekcia Šport
Hamburger SV získal na hosťovanie amerického útočníka Downsa
Do anglického druholigového tímu prišiel pred pol rokom z 1. FC Kolín.
Autor TASR
Hamburg 7. januára (TASR) - Americký futbalový reprezentant Damion Downs odchádza z FC Southampton do nemeckého bundesligového Hamburgeru SV na hosťovanie, ktoré potrvá do konca sezóny. Do anglického druholigového tímu prišiel pred pol rokom z 1. FC Kolín.
V drese „capkov" nastúpil Downs v 42 stretnutiach, v ktorých vsietil 13 gólov. V Southamptone sa 21-ročnému útočníkovi nepodarilo strelecky presadiť, pripomenula agentúra DPA. O Downsa mal záujem aj Werder Brémy.
