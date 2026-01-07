Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 7. január 2026Meniny má Bohuslava
< sekcia Šport

Hamburger SV získal na hosťovanie amerického útočníka Downsa

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Do anglického druholigového tímu prišiel pred pol rokom z 1. FC Kolín.

Autor TASR
Hamburg 7. januára (TASR) - Americký futbalový reprezentant Damion Downs odchádza z FC Southampton do nemeckého bundesligového Hamburgeru SV na hosťovanie, ktoré potrvá do konca sezóny. Do anglického druholigového tímu prišiel pred pol rokom z 1. FC Kolín.

V drese „capkov" nastúpil Downs v 42 stretnutiach, v ktorých vsietil 13 gólov. V Southamptone sa 21-ročnému útočníkovi nepodarilo strelecky presadiť, pripomenula agentúra DPA. O Downsa mal záujem aj Werder Brémy.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR J. HRABKA: Výnimočná správa

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Svitko po nehode v 3. etape odstúpil z pretekov pre zranenie

Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity