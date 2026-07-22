< sekcia Šport
Hamburger SV získal z Leicesteru útočníka Daku
Daka pôsobil v Anglicku od leta 2021, kedy prestúpil za 34 miliónov dolárov zo Salzburgu. S „líškami“ však zažil dva zostupy.
Autor TASR
Hamburg 22. júla (TASR) - Zambijský futbalista Patson Daka bude vo svojej kariére pokračovať v tíme Hamburger SV. Účastník nemeckej Bundesligy získal 27-ročného útočníka zadarmo z Leicesteru.
Daka pôsobil v Anglicku od leta 2021, kedy prestúpil za 34 miliónov dolárov zo Salzburgu. S „líškami“ však zažil dva zostupy. „Do mužstva prinesie schopnosť hrať s loptou i bez nej. Je to tímový hráč a má množstvo skúseností z medzinárodného futbalu,“ predstavil nového hráča klub z Hamburgu podľa DPA.
Daka pôsobil v Anglicku od leta 2021, kedy prestúpil za 34 miliónov dolárov zo Salzburgu. S „líškami“ však zažil dva zostupy. „Do mužstva prinesie schopnosť hrať s loptou i bez nej. Je to tímový hráč a má množstvo skúseností z medzinárodného futbalu,“ predstavil nového hráča klub z Hamburgu podľa DPA.