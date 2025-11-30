< sekcia Šport
Hamburger SV zvíťazil nad VfB Stuttgart 2:1 v 12. kole Bundesligy
O triumfe domácich, ktorí dohrávali bez vylúčeného obrancu Alexandra Rössinga-Lelesiita, rozhodol v nadstavenom čase druhého polčasu Fabio Vieira.
Autor TASR
Berlín 30. novembra (TASR) - Futbalisti VfB Stuttgart nezvíťazili v druhom zápase nemeckej Bundesligy za sebou. V nedeľnom súboji 12. kola prehrali na pôde Hamburger SV 1:2. O triumfe domácich, ktorí dohrávali bez vylúčeného obrancu Alexandra Rössinga-Lelesiita, rozhodol v nadstavenom čase druhého polčasu Fabio Vieira. Hamburg čakal na víťazstvo päť duelov.
Bundesliga - 12. kolo:
Hamburger SV - VfB Stuttgart 2:1 (1:0)
Góly: 17. Glatzel, 90.+4 Vieira - 54. Undav, ČK: 81. Rossing-Lelesiit (Hamburger) po 2. ŽK
