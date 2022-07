Hamburgu zrušili let, klub si musel objednať súkromné lietadlo

Hamburg 2. júla (TASR) - Nemecký druholigový futbalový klub Hamburger SV, ktorého nedávno posilnil slovenský stredopoliar László Bénes, mal pri návrate zo sústredenia v Rakúsku nečakané problémy. Dopredu rezervovaný spiatočný let z Viedne mu letecká spoločnosť Eurowings na poslednú chvíľu zrušila a tak muselo vedenie klubu hľadať v rýchlosti alternatívne možnosti návratu.



Keďže všetky lety z rakúskej metropoly do Hamburgu boli už v sobotu "vybukované", musel si HSV objednať súkromný charterový let. Mužstvo trénera Tima Waltera napokon letelo do Hamburgu z letiska v Grazi, uviedla agentúra DPA.



Aerolinky na začiatku letného obdobia vzhľadom na nedostatok personálu rušia desiatky letov a mnohé ďalšie majú výrazné meškania.