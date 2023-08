Hamilton a Russell predĺžili zmluvu s Mercedesom do roku 2025

Londýn 31. augusta (TASR) - Britský pilot F1 Lewis Hamilton predĺžil zmluvu s Mercedesom do roku 2025. Okrem sedemnásobného majstra sveta sa tím dohodol na rovnako dlhom kontrakte aj so svojím druhým jazdcom Georgeom Russellom.



Hamilton jazdí za Mercedes od roku 2013, odvtedy získal šesť majstrovských titulov. Prvý vybojoval ešte s McLarenom (2008). "Byť na vrchole sa nedeje zo dňa na deň ani počas krátkeho obdobia. Vyžaduje si to čas, odhodlanie, tvrdú prácu a obetavosť. Je pre mňa česť, že som sa zapísal do historických kníh s týmto neuveriteľným tímom. Náš príbeh sa ešte neskončil, sme odhodlaní dosiahnuť viac a neprestaneme, kým sa nám to nepodarí," uviedol 38-ročný Brit.



Dvadsaťpäťročný Russell prišiel do tímu vlani po trojročnom angažmáne vo Williamse. "V uplynulých 18 mesiacoch sme urobili niekoľko významných krokov a tím je čoraz silnejší. Som nadšený, že môžem aj naďalej pomáhať pri budovaní jeho dynamiky až do roku 2024 a 2025," citovala Russella agentúra DPA.



"Naše partnerstvo s Lewisom je jedno z najúspešnejších v histórii športu. Vždy to bola formalita, že pokračujeme spolu. Pokračovať v našej súčasnej jazdeckej zostave bolo jednoduché rozhodnutie. Máme najsilnejšiu dvojicu na štarte a obaja jazdci majú v tíme kľúčovú rolu," dodal šéf tímu Toto Wolff.