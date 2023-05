Hamilton blízko k predĺženiu zmluvy s Mercedesom,záujem Ferrari poprel

Monako 25. mája (TASR) – Britský motoristický pretekár Lewis Hamilton dúfa, že novú zmluvu s Mercedesom uzavrie v najbližších týždňoch. Predĺženie kontraktu, ktorý platí do konca tejto sezóny, je podľa sedemnásobného majstra formuly 1 na dobrej ceste. Pilot je spájaný aj s prestupom do Ferrari.



Tridsaťosemročný Hamilton i taliansky tím však túto informáciu popreli v dejisku VC Monaka. Brit má na konte historicky najväčší počet víťazstiev a pole position – v oboch prípadoch 103. Vlani však absolvoval prvú sezónu v kariére bez víťazstva, no jeho tímový kolega a krajan George Russell zaknihoval v novembri prvý triumf v kariére na VC Brazílie.