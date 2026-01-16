< sekcia Šport
Hamilton bude mať v tíme Ferrari nového pretekárskeho inžiniera
Hamiltonovi prvá sezóna v stajni z Maranella nevyšla podľa predstáv.
Autor TASR
Londýn 16. januára (TASR) - Britský pilot F1 Lewis Hamilton bude mať v roku 2026 v tíme Ferrari nového pretekárskeho inžiniera. Riccardo Adami, ktorý doposiaľ plnil túto úlohu, sa totiž v Scuderii presunie na inú pozíciu. Informovala o tom agentúra DPA.
Hamiltonovi prvá sezóna v stajni z Maranella nevyšla podľa predstáv. Šesť zo svojich siedmich titulov majstra sveta získal v Mercedese aj vďaka spolupráci a Petrom 'Bonom' Bonningtonom. Hamiltonovi sa nepodarilo Bonningtona presvedčiť, aby prišiel do Ferrari a aj v novej sezóne bude pracovať pre Silver Arrows.
