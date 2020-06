Hamilton chce založiť komisiu a priniesť do seriálu väčšiu rozmanitosť

Londýn 21. júna (TASR) - Britský šampión formuly 1 Lewis Hamilton chce založiť komisiu, ktorá by priniesla motošportu väčšiu rasovú rôznorodosť. V súčasnosti je jediný pretekár tmavej farby pleti v seriáli.



Jeho iniciatíva je reakcia na súčasné globálne protirasistické protesty, ktoré spustila smrť Georgea Floyda pri zatýkaní v Minneapolise. "Napriek môjmu úspechu má F1 priveľa inštitucionálnych prekážok, ktoré z nej robia príliš exkluzívny svet. Nestačí argumentovať mnou alebo prijať jedného černocha ako príklad progresívneho vývoja," citoval šesťnásobného majstra sveta portál BBC.



Hamiltonova komisia by mala za cieľ pritiahnuť k motošportu viac mladých ľudí iných rás. Nielen do kokpitov, ale aj k vedeckému a inžinierskemu zázemiu: "Naše odvetvie zamestnáva tisíce ľudí a jeho súčasťou musí byť reprezentatívnejšia vzorka spoločnosti. Motošport by sa mal stať rozmanitým a komplexným multikultúrnym svetom."