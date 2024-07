Hamilton dosiahol vo Veľkej Británii prvé víťazstvo od decembra 2021

VC Veľkej Británie (52 kôl, 1 kolo: 5,891 km, celkovo: 306,2 km): 1. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes), 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +1,465 sek., 3. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +7,547, 4. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +12,429, 5. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +47,318, 6. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +55,733, 7. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +56,569, 8. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +1:03,577 min., 9. Alexander Albon (Thaj./Williams) +1:08,387, 10. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls) +1:19,303, 11. Logan Sargeant (USA/Williams) +1:28,960, 12. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1:30,153, 13. Daniel Ricciardo (Aus./Racing Bulls), 14. Charles Leclerc (Mon./Ferrari), 15. Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber) všetci + 1 kolo, 16. Esteban Ocon (Fr./Alpine), 17. Sergio Perez (Mex./Red Bull), 18. Čou Kuan-jü (Čína/Kick Sauber) všetci +2 kolá



nedokončili: Pierre Gasly (Fr./Alpine), George Russell (V. Brit./Mercedes)

Priebežné poradie jazdcov (po 12 z 24 pretekov):



1. Verstappen 255 bodov, 2. Norris 171, 3. Leclerc 150, 4. Sainz 146, 5. Piastri 124, 6. Perez 118, 7. Russell, 8. Hamilton 110, 9. Alonso 45, 10. Stroll 23, 11. Hülkenberg 22, 12. Cunoda 20, 13. Ricciardo 11, 14. Oliver Bearman (V. Brit./Ferrari) 6, 15. Gasly 6, 16. Magnussen 5, 17. Albon 4, 18. Ocon 3, 19. Čou 0, 20. Sargeant 0, 21. Bottas 0.



Pohár konštruktérov:



1. Red Bull 373 bodov, 2. Ferrari 302, 3. McLaren 295, 4. Mercedes 221, 5. Aston Martin 68, 6. RB 31, 7. Haas 27, 8. Alpine 9, 9. Williams 4, 10. Kick Sauber 0

Silverstone 7. júla (TASR) - Brit Lewis Hamilton na Mercedese zvíťazil na Veľkej cene Veľkej Británie, dvanástych pretekoch seriálu MS F1. Druhý prišiel do cieľa Holanďan Max Verstappen na Red Bulle, tretie miesto obsadil ďalší domáci jazdec Lando Norris na McLarene. Pre Hamiltona to bolo prvé víťazstvo od decembra 2021, keď triumfoval v Saudskej Arábii.Víťaz kvalifikácie a predošlej VC Rakúska George Russell z Mercedesu domáce preteky nedokončil, keď v 35. kole odstúpil pre technický problém.Pre 39-ročného Hamiltona to bolo prvé víťazstvo v sezóne, 104. v kariére a prvé od VC Saudskej Arábie v roku 2021, teda presne po 946 dňoch. Na domácom okruhu v Silverstone zvíťazil už deviatykrát (2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024) a stal sa prvým jazdcom v histórii, ktorý si dosiahol na niektorom z okruhov deväť prvenstiev.Pretekmi v Silverstone sa skončila prvá polovica sezóny. Nasledujúca VC je na programe v nedeľu 21. júla v Maďarsku. Verstappen si druhým miestom upevnil pozíciu lídra šampionátu, na ktorej má pred Norrisom 79-bodový náskok.Mexičan Sergio Perez z Red Bullu mal odštartovať až z 19. miesta a tak jeho tím využil nevydarenú kvalifikáciu na výmenu pohonnej jednotky, pre ktorú vyrazil na trať až z boxov. Víťaz kvalifikácie Russell zvládol štart, po ktorom si z piatej priečky polepšil Verstappen. Po pomerne pokojnom úvode pretekov bolo rušno od 15. kola. Mohutný potlesk britského publika si vyslúžil Norris, ktorý sa dostal na tretie miesto cez Verstappena, ktorý mu nekládol odpor. Nasledovalo viacero výmen pozícií na prvých štyroch priečkach. Cez Verstappena sa onedlho dostal aj Piastri a krátko na to zaujal britský súboj Mercedesov o pozíciu lídra, ktorý dopadol lepšie pre Hamiltona. V tom čase sa však blížili mračná a časť trate bola mokrá.Práve Mercedesy na to doplatili, keď nakrátko vyšli mimo trate a využil to Norris, ktorý sa najskôr dostal na druhé miesto cez Russella a v 20. kole aj pred Hamiltona. V 34. kole sa preteky skončili pre Russella, ktorý dostal pokyn priviesť monopost do boxov a tam ho odstavil. Norris sa držal na prvej priečke, no v 40. kole sa pridlho zdržal v boxoch a po výjazde na trať sa zaradil za Hamiltona. Ten prezul krátko predtým rovnako ako Verstappen. Holanďan v závere jazdil najrýchlejšie kolá a doťahoval sa na druhého Norrisa. Predbehol ho v 48. kole, keď Norris nedokázal vzdorovať. Verstappen sa tlačil aj na Hamiltona, ale k ich súboju už nedošlo. Bod navyše za najrýchlejšie kolo získal Oscar Piastri z McLarenu.Lewis Hamilton, víťaz:Max Verstappen, 2. miesto:Lando Norris, 3. miesto: