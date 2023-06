Hamilton je pripravený podpísať novú zmluvu s Merdecesom

Barcelona 4. júna (TASR) - Britský motoristický pretekár seriálu F1 Lewis Hamilton v nedeľu naznačil, že je pripravený podpísať novú zmluvu s Mercedesom. Sedemnásobný majster sveta po nedeľňajšej Veľkej cene Španielska uviedol, že v pondelok očakáva stretnutie so šéfom tímu Totom Wolffom.



Hamiltonovi sa vydarilo siedme tohtosezónne podujatie a na okruhu v Barcelone obsadil druhú priečku za suverénnym Holanďanom Maxom Verstappenom z Red Bullu. "Ešte som nič nepodpísal, ale myslím, že zajtra sa s Totom stretneme. Dúfam, že sa nám podarí dohodnúť," uviedol tridsaťosemročný jazdec po VC Španielska.



Hamilton nechýbal v najlepšej šestke jazdcov v žiadnom z pretekov tejto sezóny. Po druhom mieste z Austrálie sa postavil na druhý stupienok pódia aj v Španielsku: "V tíme vidím veľkú silu, stále sú hladní po úspechoch. Toto pódium bolo naozaj výnimočné. Vidieť u všetkých nadšenie. Mám okolo seba skvelý tím na trati i mimo nej. Všetci robia fantastickú prácu."



Cieľom stajne Mercedes je ukončiť dominanciu Red Bullu a vrátiť sa na čelo konštruktérov. Hamilton dúfa, že pokračujúci vývoj ich auta by sa mohol prejaviť v nasledujúcej sezóne. "To je to, kam musíme smerovať. Max tento rok zrejme vyhrá, ale my sa musíme sústrediť na budúci rok a na to, aby sme boli schopní mu aspoň konkurovať. Chcem pokračovať čo najdlhšie, ale chcem byť tam, kde je Verstappen. Zostávam sústredený, aby som sa tam dostal," dodal Hamilton, ktorého súčasný kontrakt vyprší tento rok.