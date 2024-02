Hamilton po prestupe do Ferrari: Splnil som si detský sen

Londýn 3. februára (TASR) - Britský pilot F1 Lewis Hamilton vyhlásil, že jazdiť za Ferrari je pre neho splnený detský sen. Sedemnásobný majster sveta dodal, že kým prestúpi do talianskeho tímu, zostáva naplno oddaný Mercedesu.



"S Mercedesom som dosiahol ciele, o ktorých som ako dieťa mohol len snívať. Teraz však cítim neuveriteľné šťastie, že mám možnosť si splniť ďalší detský sen. Od útleho veku som chcel jazdiť v červenom Ferrari. Pre mňa nastal čas na zmenu a prijatie novej výzvy. Stále si však pamätám na ten pocit, keď som v roku 2013 prvýkrát nastúpil do Mercedesu a urobil som krok do neznáma," uviedol Hamilton podľa AP.



Britský jazdec po konci sezóny 2024 nahradí v tíme Ferrari Carlosa Sainza. Hamilton podpísal s Mercedesom novú dvojročnú zmluvu v auguste 2023 v hodnote 126 miliónov dolárov, pred pár dňami si však uplatnil klauzulu o predčasnom ukončení spolupráce.



Hamilton vybojoval v roku 2008 titul majstra sveta vo farbách McLarenu, následne získal ďalších šesť počas sedemročného obdobia (2014-2020) ako jazdec Mercedesu. Odvtedy nepridal k svojej bilancii 103 víťazstiev vo veľkých cenách v kariére žiadne ďalšie.