Hamilton priznal psychické problémy: Mám problém pokračovať ďalej

Londýn 31. marca (TASR) - Sedemnásobný majster sveta motoristickej formuly 1 Lewis Hamilton vo štvrtok na sociálnej sieti Instagram priznal, že ho trápia psychické problémy. Brit obsadil na nedeľnej Veľkej cene Saudskej Arábie desiate miesto, druhé najhoršie od VC Španielska 2013.



"Tento rok je už teraz veľmi náročný. Vzhľadom na to, čo všetko sa okolo nás deje, je ťažké ostať pozitívne naladený," uviedol Hamilton na sociálnej sieti. Pre tridsaťsedemročného pilota je súčasná sezóna šestnásta v kariére, tú minulú poznačilo kontroverzné finále v Abú Zabí, v ktorom prišiel o rekordný ôsmy titul v záverečnom kole: "Už dlho ma trápia mentálne a psychické problémy a musím sa neustále snažiť, aby som bol schopný pokračovať a ďalej bojovať."



Jeho Mercedes, s ktorým získal v predchádzajúcich rokoch väčšinu svojich titulov, vstúpil do novej éry rozpačitými výkonmi. Najlepším výsledkom "strieborných šípov" bolo Hamiltonovo tretie miesto na úvodnej VC Bahrajnu a prežíva najhorší vstup do sezóny za uplynulých deväť rokov.