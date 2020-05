Hamilton sa teší na štart sezóny: Aj bez divákov je to lepšie ako nič

Londýn 9. mája (TASR) - Majster sveta v F1 Lewis Hamilton sa už nevie dočkať oneskoreného štartu novej sezóny MS. Bez účasti divákov to podľa neho nebude ideálne, no stále lepšie ako nútene pauzovať pre koronakrízu. Formula 1 by sa mala rozbehnúť v júli, pandémia znemožnila zorganizovať prvých desať podujatí sezóny.



"Neviem odhadnúť, ako si to fanúšikovia užijú pred televíznymi obrazovkami. Ale je to lepšie ako nič. Čím viac priaznivcov je priamo na okruhoch, tým je atmosféra lepšia. Teraz to bude až veľmi prázdne," povedal šesťnásobný svetový šampión vo videorozhovore pre jeho tím Mercedes.



Seriál by mohol odštartovať 5. júla VC Rakúska. O týždeň neskôr by sa na Red Bull Ringu v blízkosti Spielbergu malo uskutočniť ďalšie podujatie. Všetky preteky budú bez prítomnosti divákov. Očakáva sa, že bez divákov by sa malo jazdiť minimálne do septembra. "Pretekanie mi chýba. Ja si nepamätám, že by som niekedy šesť týždňov strávil na jednom mieste. Dostával som veľa správ od ľudí z celého sveta, ktorým chýbalo, že nemôžu sledovať svetový šport. Ukazuje to, aký je šport pre ľudské životy dôležitý. Zomklo nás to," dodal 35-ročný Brit.