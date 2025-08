Hamilton si po kvalifikácii sypal popol na hlavu: Som zbytočný

Budapešť 3. augusta (TASR) - Britský motoristický pretekár Lewis Hamilton si po sobotnej kvalifikácii na VC Maďarska sypal popol na hlavu. Sedemnásobný majster sveta F1 povedal, že je absolútne zbytočný a Ferrari by si malo nájsť nového pilota.



Hamilton nepostúpil do záverečnej časti kvalifikácie a obsadil konečnú 12. priečku. Jeho tímový kolega Charles Leclerc z Monaka si naopak vybojoval pole position. Hamiltonovi sa v debutovej sezóne vo farbách Ferrari nedarí, jediným úspechom zostáva marcový triumf v šprinte na VC Číny. Leclerca predbehol len v dvoch pretekoch, zaostal za ním v 10 zo 14 kvalifikácií a v celkovom poradí naňho stráca 30 bodov. Tento rok si nevybojoval ani jedno pódiové umiestnenie. „Vždy som to ja. Som zbytočný, absolútne zbytočný. Tím nemá žiadny problém, videli ste, že monopost je na pole position. Takže asi musíme zmeniť jazdca,“ uviedol Brit po skončení kvalifikácie.



Štyridsaťročný pretekár má na okruhu Hungaroring rekordných osem víťazstiev, pole position v Maďarsku dosiahol deväťkrát. Tento víkend mu však podľa vlastných slov nevyšiel. „Jednoducho som nebol veľmi dobrý a nie dostatočne rýchly. Nemá to nič spoločné s autom, bol to boj celý víkend,“ pokračoval Hamilton podľa DPA. Na otázku, či by mu mohli pomôcť prípadné daždivé podmienky, odpovedal: „Nemyslím si, že mi teraz niečo môže pomôcť.“