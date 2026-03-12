< sekcia Šport
Hamilton verí, že vedenie sa rozhodne správne o Bahrajne a S. Arábii
Autor TASR
Šanghaj 12. marca (TASR) - Britský jazdec Lewis Hamilton verí, že vedenie F1 urobí správny krok v súvislosti s aprílovými pretekmi v Bahrajne a Saudskej Arábii.
Konflikt na Blízkom východe vyvoláva otázniky nad konaním štvrtého a piateho podujatia novej sezóny, ktoré sa majú uskutočniť 12., resp. 19. apríla. Rozhodnutie o ich prípadnom zrušení by mohlo padnúť už tento víkend. „Viem, že (generálny riaditeľ F1) Stefano (Domenicali) urobí to, čo je správne pre nás všetkých a pre tento šport. To je úžasné na tom, že máme takého skvelého lídra,“ povedal pred nedeľňajšou Veľkou cenou Číny pilot Ferrari a sedemnásobný majster sveta.
