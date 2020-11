Hamilton vyhral aj VC Bahrajnu poznačenú nehodou Grosjeana

Sachír 29. novembra (TASR) - Brit Lewis Hamilton na Mercedese triumfoval na nedeľňajšej Veľkej cene Bahrajnu, 15. pretekoch motoristického seriálu MS F1. Za ním skončili Red Bully Holanďana Maxa Verstappena a Brita Alexa Albona. Preteky výrazne poznačila nehoda Francúza Romaina Grosjeana z Haasu, ktorý v prvom kole vrazil do bariéry. Z horiaceho monopostu stihol včas vyskočiť a vyviazol z menšími popáleninami.



Pre už istého majstra sveta to bolo 11. víťazstvo v sezóne, piate za sebou a celkovo 95. v kariére, čím zlepšil vlastný rekord. Do konca ročníka zostávajú ešte dve podujatia. Nasledujúce je na programe v nedeľu 6. decembra opäť v Bahrajne, sezóna vyvrcholí 13. decembra v Abú Zabí.



Hamilton si po štarte postrážil svoju 98. pole position, jeho tímový kolega Bottas sa prepadol o niekoľko pozícií. Po Grosjeanovej nehode boli preteky prerušené na 1,5 hodiny. Po vyčistení miesta havárie boli zničené zvodidlá nahradené betónovými kvádrami. Krátko po reštarte došlo ku kolízii Kvjata so Strollom, po ktorej sa Strollov monopost prevrátil. Pre Kanaďana sa preteky skončili, z nepríjemného momentu však vyviazol bez zranení.



Niekoľko kôl bolo na trati bezpečnostné vozidlo a po jeho odchode sa na čele ustálila trojica Hamilton - Verstappen - Perez. Hamilton prezul v 36. kole a vďaka dostatočnému náskoku sa vrátil na prvú priečku. Ďalšie kolá priniesli pokojný priebeh a poradie príliš nezmenili ani návštevy boxov. Druhý Verstappen prezul v 47. kole, vďaka výraznému náskoku nestratil pozíciu a chcel sa pokúsiť o bod navyše za najrýchlejšie kolo. Perez mieril za cenným tretím miestom, no tri kolá pred koncom ho zradil monopost, z ktorého krátko šľahali aj plamene a preteky sa pre neho skončili. Jazdci prišli do cieľa v sprievode bezpečnostného vozidla.