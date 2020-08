Hamilton vyhral VC Veľkej Británie a dosiahol 87. víťazstvo v kariére

Silverstone 2. augusta (TASR) - Šesťnásobný a úradujúci majster sveta Lewis Hamilton na Mercedese triumfoval na nedeľňajšej domácej Veľkej cene Veľkej Británie motoristického seriálu MS F1. Druhé miesto obsadil Holanďan Max Verstappen na Red Bulle, tretí finišoval monacký jazdec Ferrari Charles Leclerc. Pre Hamiltona to bolo 87. víťazstvo v kariére, o štyri zaostáva za rekordnými 91 triumfami Michaela Schumachera.



V štartovom poli absentoval pre pozitívny test na nový koronavírus Mexičan Sergio Perez, v monoposte Racing Pointu ho mal nahradiť Nemec Nico Hülkenberg, ten však napokon ani neodštartoval pre technické problémy. Hamilton mal pole position, ktorú si vybojoval v sobotnej kvalifikácii, no nevyštartoval najlepšie a hneď v úvode musel odolávať ataku tímového kolegu Valtteriho Bottasa. Už v prvom kole sa preteky skončili pre Kevina Magnussena, ktorého Haas sa po kontakte s Alexandrom Albonom ocitol v štrku. Za safety carom sa jazdilo aj po trinástom kole, keď havaroval Daniil Kvjat z AlphaTauri. Zlyhalo mu zavesenie kolies, vyviazol však bez zranení. Safety car išlo podľa Hamiltona veľmi pomaly a líder sa obával, že jeho pneumatiky budú po reštarte príliš studené. Práve obutie hralo najdôležitejšiu úlohu v závere VC, pre zlyhanie pneumatík prišiel o pódiové umiestnenie Bottas, defekt dostal aj Carlos Sainz z McLarenu, no v poslednom kole najmä Hamilton. Mal takmer nefunkčné ľavé predné koleso, ale v záverečných zákrutách profitoval z veľkého náskoku a udržal sa pred Verstappenom. Ten by zvíťazil, ak by sa s tímom nerozhodli pre zastávku v boxoch s vidinou stanovenia najrýchlejšieho kola.



Tridsaťpäťročný Hamilton dosiahol rekordné siedme víťazstvo na okruhu Silverstone a stanovil ďalšie maximum F1, žiadnemu pilotovi v histórii sa nepodarilo toľkokrát zvíťaziť na domácej veľkej cene. Zároveň zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia.