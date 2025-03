Hamiltona aj Leclerca dodatočne diskvalifikovali po VC Číny

Šanghaj 23. marca (TASR) - Oboch jazdcov tímu Ferrari dodatočne diskvalifikovali po nedeľňajšej Veľkej cene Číny, druhom druhých pretekoch F1 v sezóne 2025. Monopost Monačana Charlesa Leclerca mal po pretekoch príliš nízku hmotnosť, za stanoveným limitom 800 kg zaostal o 1 kg. Brit Lewis Hamilton doplatil na príliš opotrebovanú dosku pod podlahou.



Rovnaký trest dostal aj Pierre Gasly z Alpine, ktorého monopost, rovnako ako Leclercov, nesplnil hmotnostný limit. Francúz obsadil v pretekoch 11. miesto. Hamilton doplatil na iný problém. "Doska pod podlahou mala na ľavej strane hrúbku 8,6 mm a 8,5 mm na pravej strane. To je pod hranicou minimálnej hrúbky 9 mm, ktorú určuje článok 3.5.9. technických pravidiel,“ uviedli komisári v oficiálnom vyhlásení. Podľa nich stajňa Ferrari uznala korektnosť vykonaných úkonov a priznala vlastnú chybu.



Leclerc prišiel do cieľa na piatom mieste, Hamilton tesne za ním. Po diskvalifikácii Leclerca, Hamiltona i Gaslyho sa do bodovanej desiatky posunuli Lance Stroll, Carlos Sainz a nováčik v kolotoči F1 Isack Hadjar.