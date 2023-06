Hamiltonová nová zmluva v Mercedese je podľa Wolffa otázkou pár dní

Londýn 13. júna (TASR) - Britský motoristický pretekár seriálu F1 Lewis Hamilton by ešte pred víkendovou Veľkou cenou Kanady mohol podpísať novú zmluvu s tímom Mercedes. Potvrdil to šéf stajne Toto Wolff.



"Čoskoro sa to stane. Je to otázka skôr dní ako týždňov. Tvrdo pracujeme na tom, aby to bolo ešte pred nadchádzajúcimi pretekmi," povedal podľa DPA Wolff, ktorý je hrdý na svoj dobrý vzťah so sedemnásobným majstrom sveta. "Vychádzame spolu tak dobre, až nás desí, že sa musíme rozprávať o peniazoch," priznal.



Tridsaťosemročnému Hamiltonovi platí kontrakt do konca sezóny. "Lewis je najdôležitejšou osobnosťou nášho športu. Nielen pre jeho výsledky na trati, ale aj pre to, čím je mimo nej. Musíme si ho udržať tak dlho, ako to len pôjde," vyhlásil Wolff, ktorý prišiel do tímu v roku 2013 spoločne s Hamiltonom.