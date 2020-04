Londýn 28. apríla (TASR) - Britskému jazdcovi F1 Lewisovi Hamiltonovi chýbajú preteky, no v súčasnej kríze vidí aj priestor na zamyslenie. Začiatok motoristickej sezóny odložili pre pandémiu koronavírusu na druhú polovicu leta.



"Prvýkrát od mojich ôsmich rokov som nezažil začiatok sezóny. Chýba mi to každý deň, pretože tento šport milujem. Cítim prázdnotu," podelil sa úradujúci majster sveta o svoje pocity prostredníctvom instagramu. Hoci kríza zasiahla do života mnohých ľudí, aj športovcov, podľa Hamiltona sa aspoň trochu uľavilo prírode. Situáciu by malo ľudstvo využiť a zvrátiť nepriaznivý vývoj na planéte: "Teraz máme čas porozmýšľať a stanoviť si ciele. Oveľa menej zvierat trpí, skúsme sa poučiť a zmeniť naše zlé návyky." Informovala o tom agentúra SID.