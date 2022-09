Hamšík aj Hancko skórovali, Trabzonspor i Feyenoord zvíťazili

Európska liga - 2. kolo:



E-skupina



Šeriff Tiraspoľ - Manchester United 0:2 (0:2)



Góly: 17. Sancho, 39. Cristiano Ronaldo (z 11 m)



/M. Dúbravka (Manchester) nefiguroval v zápise o stretnutí/







Real Sociedad San Sebastian - Omonia Nikózia 2:1 (1:0)



Góly: 30. Guevara, 80. Sorloth - 72. Bruno

F-skupina:



FC Midtjylland - Lazio Rím 5:1 (2:0)



Góly: 26. Paulinho, 30. Kaba, 52. Evander (z 11 m), 67. Isaksen, 72. Svitčenko - 57. Milinkovič-Savič







Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz 6:0 (4:0)



Góly: 9. a 41. Džahanbachš, 31. HANCKO, 34. Danilo, 66. Gimenez, 78. Idrissi



/D. Hancko (Feyenoord) odohral celý duel a v 31. min dal gól/



G-skupina:



Olympiakos Pireus - SC Freiburg 0:3 (0:2)



Góly: 25. a 52. Gregoritsch, 5. Höfler







FK Karabach - FC Nantes 3:0 (0:0)



Góly: 60. Kwabena, 65. Zoubir, 72. Jankovič



H-skupina_



Trabzonspor AS - Crvena zvezda Belehrad 2:1 (2:0)



Góly: 16. HAMŚÍK, 68. Trezeguet - 89. Nikolič, ČK: 63. Kangwa (Belehrad) po 2. ŽK



/M. Hamšík (Trabzonspor) hral do 61. min a v 16. min dal gól/







AS Monaco - Ferencváros Budapešť 0:1 (0:0)



Gól: 80. Vécsei





Bratislava 15. septembra (TASR) - Slovenskí futbalisti Marek Hamšík i Dávid Hancko sa vo štvrtkových dueloch 2. kola Európskej ligy strelecky presadili. Hamšík prispel k víťazstvu Trabzonsporu nad Crvenou zvezdou Belehrad 2:1 a Hancko sa podieľal na gólostroji Feyenoordu Rotterdam 6:0 proti Sturmu Graz.Hamšík vsietil úvodný gól tureckého majstra v 16. minúte. Tridsaťpäťročný stredopoliar sa presadil prvýkrát v sezóne i v kalendárnom roku 2022. Predtým rozvlnil sieť ešte v decembri 2021 v ligovom zápase s Demirsporom Adana. Proti srbskému tímu skóroval hlavičkou po centri Trezegueta. Egypťan následne sám pridal druhý zásah v 68. minúte. Trabzonspor získal v H-skupine prvé body. Belehradčania dokázali aj v oslabení znížiť, no Veljko Nikolič iba upravil skóre.Taktiež Feyenoord sa rehabilitoval za prehru 2:4 v F-skupine na pôde Lazia Rím a rakúskemu mužstvu nedal šancu. Už do prestávky viedol 4:0. Hancko dal druhý gól v 31. minúte po narážačke s Oussamom Idrissim, keď predtým preukázal výbornú schopnosť udržať si loptu i v prehustenom priestore na hranici šestnástky.Naopak, Lazio sa tentokrát nevyznamenalo, keď na pôde FC Midtjylland prehralo vysoko 1:5 a všetky mužstvá v skupine tak majú po tri body. Nečakala sa ani hladká prehra FC Nantes na pôde Karabachu 0:3. Po rovnakej výhre nad Olympiakosom Pireus vedie G-skupinu so 6 bodmi Freiburg.H-skupinu vedie stopercentný Ferencváros Budapešť. Maďarský majster zvíťazil na pôde AS Monaco 1:0, gól dal striedajúci Bálint Vécsei v 80. minúte. Manchester United v "éčku" už nedopustil ďalšiu stratu bodov a na štadióne Šeriffu Tiraspoľ vyhral 2:0. Na čele skupiny je však s plným počtom bodov San Sebastian.