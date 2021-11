Hamšík bol najlepší hráč zápasu Trabzonsporu s Rizesporom

Bratislava 1. novembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík bol podľa portálu Sofascore, ktorý ho ohodnotil známkou 7,6, najlepší hráč ligového zápasu jeho Trabzonsporu s Rizesporom.



Domáci zdolali v piatkovom stretnutí 11. kola súpera 2:1. V tejto sezóne najvyššej súťaže stále neprehrali, na konte majú osem víťazstiev, tri remízy a so ziskom 27 bodov vedú tabuľku.



"Opäť sme ukázali charakter. Prehrávali sme, no dreli sme na doraz a podarilo sa nám otočiť zápas. Dobre sa pozerá na tabuľku. Máme štvorbodový náskok, no aj naďalej musíme pracovať na sto percent. Už najbližšie nás čaká veľmi ťažký duel, hráme na štadióne Besiktasu," povedal na osobnej internetovej stránke Hamšík, ktorý absolvoval celý duel a nabehal 12,6 km.



Pred prvým gólom domácich práve po jeho strele a ruke protihráča mali domáci možnosť penalty, ktorú premenili.